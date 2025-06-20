Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:21, 20 июня 2025Ценности

Хот-доги неожиданно стали новым модным трендом

Business Insider: Одежда и аксессуары с хот-догами стали новым трендом 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Одежда и аксессуары с изображением хот-догов стали новым модным трендом 2025 года. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что в текущем весенне-летнем сезоне неожиданно обрели популярность сумки в виде хот-догов, а также вещи с различными рисунками и фотографиями этого блюда. Среди знаменитостей, последовавших тенденции, оказались супермодели Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски.

Материалы по теме:
Ниже пояса. Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Ниже пояса.Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
17 мая 2021
Любовь и угги Самая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги
Любовь и уггиСамая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги
5 февраля 2018

Кроме того, делиться стилизацией упомянутого тренда начали блогерши в TikTok. «Хот-доги стали новым атрибутом "крутой девчонки", которой все равно на моду. Она просто не парится насчет актуальных трендов», — прокомментировала инфлюэнсер, которая предпочла прикрепить брелок с хот-догом на сумку.

Стратег по графике в компании по прогнозированию трендов WGSN Фанни Чоу связывает популярность хот-догов с культурой потребления поколения Z. По ее мнению, зумеры питают страсть к эскапизму и культуре угощений. «Хот-дог — комфортная еда для большинства зумеров. У всех есть история, так или иначе связанная с этой едой», — подытожила эксперт.

В мае стало известно, что мятая одежда также стала трендом 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не будет выбора». Армения может закрыть небо для российских самолетов. Что об этом известно?

    МИД одной страны выложил видео с президентом под песню «Матушка»

    Обвиненные в нацизме члены «Русской общины» обратились к силовикам после критики из Чечни

    Расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет отложили

    Юная россиянка отдала аферисту 100 тысяч долларов ради спасения отца

    Владелец Labubu лишился миллиардов после критики со стороны издания Компартии Китая

    Российские леса и болота назвали ключом к климатическому балансу Земли

    В Азербайджане улучшат тероборону

    Германия прокомментировала готовность Путина говорить с канцлером

    Военный эксперт раскрыл расстояние до Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости