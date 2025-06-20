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09:41, 20 июня 2025Ценности

Кайли Дженнер снялась в латексном наряде с откровенным декольте

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в латексном наряде с откровенным декольте
Мария Винар

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя бизнесвумен поделилась видео, в котором показала процесс создания макияжа губ с помощью карандашей и блесков из ассортимента ее косметического бренда Kylie Cosmetics. Для съемки знаменитость надела латексный наряд розового цвета с частично оголяющим грудь глубоким декольте. При этом в размещенном ролике можно заметить, что Дженнер не стала надевать под него бюстгальтер.

Поклонники оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях под постом. «Выглядишь идеально», «Розовый стал моим любимым цветом», «Совершенная», «Шикарная Кайли», «Не могу сконцентрироваться на губах», — обсуждали они.

Ранее ведущий пластический хирург Анна Стив предостерегла женщин от желания сделать грудь как у Кайли Дженнер. Медик предупредила, что результат может разочаровать.

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