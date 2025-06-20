Киркоров сделал заявление о третьем ребенке

Филипп Киркоров заявил, что готов завести третьего ребенка со второй половиной

Филипп Киркоров ответил на вопрос, готов ли к пополнению в семье. Об этом певец рассказал в эфире программы «Однажды…» на телеканале НТВ.

По словам народного артиста России, он хотел бы завести третьего ребенка, при условии, что найдет вторую половину.

«Мне бы своих двоих подростков поднять на ноги. Сейчас самый сложный возраст у них, 13 и 14 лет. Если встречу человека, может быть, появится и третий», — признался Киркоров.

Киркоров также заявил, что сейчас находится в состоянии «публичного одиночества», так как к тому обязывает его профессия. «Не могу позволить себе ошибку», — добавил он.

Ранее стало известно, что российская певица назвала Киркорова существом в блестках. Она указала на то, что артист, который еще недавно «чуть не помирал», уже покинул Россию.