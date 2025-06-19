Российская певица назвала Киркорова существом в блестках

Певица Цыганова назвала Филиппа Киркорова существом в блестках

Певица Виктория Цыганова раскритиковала народного артиста России Филиппа Киркорова. Публикацию она разместила в личном Telegram-канале.

Исполнительница прокомментировала видео, опубликованное Ксенией Собчак. В нем журналистка «коротала время» в аэропорту в компании Киркорова и телеведущего Ивана Урганта.

«Между ними (Собчак и Ургантом — прим. "Ленты.ру") затесалось существо в блестках, которое еще недавно чуть ли не помирало, судя по заголовкам СМИ», — высказалась Цыганова.

Ранее стало известно, что Киркоров улетел из России. «Мы снова в пути. Ладно, вперед за приключениями!» — заявил певец. Незадолго до этого, 7 июня, артист впервые появился на публике после госпитализации. Он попал в больницу с ожогами в конце апреля после того, как во время выступления на нем загорелась одежда.