Собчак показала Урганта и Киркорова в аэропорту

Журналистка Собчак показала Ивана Урганта и Филиппа Киркорова в аэропорту

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором показала телеведущего Ивана Урганта и певца Филиппа Киркорова в аэропорту. Соответствующий ролик появился в ее Telegram-канале.

«Коротаем время в аэропорту только под песни Филиппа», — подписала она публикацию. Собчак уточнила, что они находятся в Ташкенте, однако Ургант сказал, что на самом деле они в Нью-Йорке.

Ранее в понедельник, 16 июня, стало известно, что Киркоров улетел из России. «Мы снова в пути. Ладно, вперед за приключениями!» — заявил певец. Незадолго до этого, 7 июня, артист впервые появился на публике после госпитализации. Он попал в больницу с ожогами в конце апреля после того, как во время выступления на нем загорелась рубашка.

До этого Собчак назвала навык, который, по ее мнению, важен для жизни в России. По словам журналистки, он заключается в умении плавать в фекалиях дельфинчиком.

