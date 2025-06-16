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10:13, 16 июня 2025Культура

Киркоров улетел из России «за приключениями»

Певец Филипп Киркоров сообщил, что улетел из России за приключениями
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Народный артист РФ Филипп Киркоров улетел из России. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), опубликовав видео из аэропорта Домодедово.

«Мы снова в пути. Ладно, вперед за приключениями!» — заявил певец.

В конце апреля Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

7 июня исполнитель впервые появился на публике после госпитализации. Продюсер Яна Рудковская отметила, что Киркоров «пока еще очень слабенький».

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