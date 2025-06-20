Запрет на покупку квартир за наличные назвали необоснованным

Девелопер Раджабова: Запрет жилищных сделок за наличные не является обоснованным

Запрет на жилищные сделки с использованием наличных не является резонным. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась директор управления элитной недвижимостью компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По мнению девелопера, оснований для введения закона в настоящий момент нет. «Не считаю обоснованным запрет совершения сделок с помощью наличных, ведь это не противоречит законодательству России», — заявила Раджабова. Вдобавок, как отмечает собеседница издания, за наличные недвижимость реализуют все реже и реже. Чаще всего сделки осуществляются через аккредитив: присутствие банка в качестве третьего лица на достаточном уровне обеспечивает безопасность финансовой операции, считает бизнесвумен.

«Инициатива по запрету наличных расчетов не приведет к сокращению числа пострадавших от мошенничества», — подчеркнула Раджабова. По ее наблюдениям, чаще всего аферисты используют в своей работе безналичный способ оплаты. А главным фактором, способствующим росту случаев мошенничества, становится финансовая безграмотность жителей регионов. Лучшим решением в данной ситуации станет вовсе не запрет наличных расчетов, а просветительская деятельность, убеждена девелопер.

Кроме того, эксперт обращает внимание на необходимость регламентации рынка риелторских услуг. По словам Раджабовой, сегодня на российском рынке появилось много некомпетентных специалистов, что чревато не столько мошенничеством, сколько проблемами из-за низкой квалификации.

Ранее 17 июня сообщалось, что Генпрокуратура поддержала идею запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Таким образом собираются бороться с мошенниками. Кроме того, в ведомстве предложили ввести обязательное нотариальное заверение сделок по продаже жилья для лиц старше 65 лет.