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16:25, 20 июня 2025Культура

Люся Чеботина отчитала приехавших на ПМЭФ без жен мужчин

Певица Люся Чеботина со сцены отчитала приехавших на ПМЭФ без жен мужчин
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певица Люся Чеботина со сцены отчитала мужчин, которые приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) без жен. На это обратило внимание издание Super.ru.

«Ездят сюда без жен и без девушек. В чем прикол? Я просто не очень понимаю, мне кажется, тут классные вечеринки», — сказала артистка, добавив, что в следующем году они должны исправиться.

Певица пошутила, что возлюбленные гостей пропустили вечеринку, оставшись дома. «А вы придете и скажете: "Было весело, а ты сидела дома"», — отметила она.

Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал вокальные данные некоторых молодых артистов.

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