Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 20 июня 2025Мир

МИД Ирана назвал условие начала переговоров

Глава МИД Аракчи: Тегеран не начнет переговоры, пока Израиль атакует Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Iranian Foreign Ministry / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тегеран не начнет переговоры с кем-либо, пока Израиль продолжает его атаковать. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«В текущих условиях, пока продолжаются атаки сионистского режима на Иран, не хотим с кем-либо переговоров», — подчеркнул глава иранского МИД.

По словам Аракчи, США направляли «серьезные послания» Ирану. Глава дипведомства отметил, что Тегеран в ответ дал понять, что пока израильские удары не будут остановлены, «не может идти речи о диалоге и дипломатии».

Ранее стало известно, что Аракчи после начала конфликта с Израилем несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о политическом убежище для Илона Маска

    Советник верховного лидера Ирана подтвердил получение ранений

    Назван размер МРОТ в России в следующем году

    Генпрокурор России назвал причины отсутствия фермерских продуктов в сетевых магазинах

    Огромный комок волос достали из желудка четырехлетней россиянки

    В России призвали повысить зарплаты одной категории работников

    Аршавин раскрыл будущее в «Зените»

    Раскрыт необходимый для создания буферной зоны в Сумской области километраж

    В России отреагировали на украинские проекты материнских дронов

    Иран сделал предупреждение Катару

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости