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12:16, 20 июня 2025Россия

Минобороны отчиталось о шести групповых ударах по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли шесть групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе по военно-промышленному комплексу (ВПК). О них журналистам отчиталось Минобороны России.

Атаки по объектам на территории Украины наносились в период с 14 по 20 июня. ВС России для групповых ударов использовали высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Помимо объектов ВПК, на Украине поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, радиолокационные станции противовоздушной обороны (ПВО), цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских военных.

15 июня Минобороны сообщило о групповом ударе России по нефтезаводу в Полтавской области. Объект находился в городе Кременчуг — удар по нефтезаводу наносился высокоточным оружием морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. 16 июня ведомство отчитывалось об ударах по пункту сбора беспилотников и учебному центру ВСУ.

ЖЗЛ
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