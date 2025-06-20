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23:59, 20 июня 2025Россия

Мужчина в одних стрингах преследовал девушек в российском городе и попал на видео

Shot: Мужчина в одних стрингах преследовал девушек на улице в Каспийске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Республике Дагестан голый мужчина в нижнем женском белье преследовал девушек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент произошел в Каспийске на улице Советская. Инцидент попал на камеры. Как видно на записи, мужчина в стрингах пробежал мимо компании девушек, после чего развернулся и побежал в их сторону. По данным издания, он издавал странные звуки, его прогнал местный житель. По предварительным сведениям, преследующий девушек мужчина был под запрещенными веществами.

Ранее неизвестный пьяный мужчина преследовал туристку и попытался ворваться к ней в номер в тайском городе Саттахип. По прибытии офицеры обнаружили злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения, он не контролировал свои действия, и его сразу же задержали.

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