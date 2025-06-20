Над Московским регионом уничтожили украинский дрон

Минобороны России отчиталось об уничтожении БПЛА над Московским регионом

Над Московским регионом уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска совершили попытку атаки на территорию региона с помощью БПЛА самолетного типа. Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не привели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух беспилотниках, которые уничтожили на подлете к российской столице.

По данным Минобороны, в ночь на 20 июня ВСУ попытались атаковать девять субъектов РФ, в том числе Московский регион. Системам противовоздушной обороны удалось сбить 61 беспилотник.