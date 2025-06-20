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10:43, 20 июня 2025Россия

Над Московским регионом уничтожили украинский дрон

Минобороны России отчиталось об уничтожении БПЛА над Московским регионом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Московским регионом уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска совершили попытку атаки на территорию региона с помощью БПЛА самолетного типа. Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не привели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух беспилотниках, которые уничтожили на подлете к российской столице.

По данным Минобороны, в ночь на 20 июня ВСУ попытались атаковать девять субъектов РФ, в том числе Московский регион. Системам противовоздушной обороны удалось сбить 61 беспилотник.

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