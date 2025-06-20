Дикель: Германия разрушит экономику при увеличении расходов на оборону до 5%

Германия подтолкнет свою экономику к разрушению в случае, если будет согласна увеличить расходы на оборону до целевого показателя НАТО в пять процентов ВВП. Об этом журналистам РИА Новости заявил независимый немецкий эксперт по энергетике Ральф Дикель на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так аналитик отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте, который ранее предложил странам, входящим в альянс, повысить оборонные расходы с нынешних 2 процентов до 3,5 процента ВВП. Кроме того, участники блока, по его мнению, могли бы дополнительно тратить еще 1,5 процента ВВП, которые пошли бы на развитие инфраструктуры, военной промышленности и разного рода инвестиции в сфере безопасности.

Опять же, эти 3,5 процента, 5 процентов — это совершенный абсурд. Мы напрасно разрушим нашу экономику Ральф Дикель эксперт по энергетике

Дикель обеспокоен тем фактом, что на Западе много людей, выступающих за увеличение расходов в оборонном секторе для готовности к войне. Он подчеркнул, что считает эти утверждения глупыми. Как считает эксперт, оборона не должна полностью измеряться процентом ВВП, выделяемым на военные расходы. Основой обороны должен являться тщательный анализ потенциальных угроз.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп добивается того, чтобы Украина минимально упоминалась в коммюнике саммита НАТО. Европейский чиновник, ознакомившись с текущим проектом коммюнике, сообщил, что в нем содержится только одно беглое упоминание об обороноспособности Украины. Кроме того, в документе не содержится широкое заявление о поддержке Киева.