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05:51, 20 июня 2025Россия

Несколько беспилотников сбили на севере Ростовской области

Слюсарь: На севере Ростовской области сбиты БПЛА ВСУ, обломки упали в огород
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

На севере Ростовской области сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), в ходе воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) они сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Шолоховском и Кашарском районах. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал», — написал Слюсарь. Он добавил, что место приземления обломков оцепили, туда вызвали саперов для их обезвреживания.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками Курскую область. В итоге силы ПВО ликвидировали 12 дронов противника.

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