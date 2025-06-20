Несколько беспилотников сбили на севере Ростовской области

Слюсарь: На севере Ростовской области сбиты БПЛА ВСУ, обломки упали в огород

На севере Ростовской области сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), в ходе воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) они сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Шолоховском и Кашарском районах. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал», — написал Слюсарь. Он добавил, что место приземления обломков оцепили, туда вызвали саперов для их обезвреживания.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками Курскую область. В итоге силы ПВО ликвидировали 12 дронов противника.