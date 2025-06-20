Нетаньяху заподозрили в «гитлеровском делирии»

Мадуро: Нетаньяху страдает гитлеровским делирием и хочет изменить мир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху болен «гитлеровским делирием», ведя человечество к третьей мировой войне. В этом его заподозрил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает VTV.

«Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий», — сказал он.

По его словам, Израиль лишь оправдывает свою агрессию и угрозы в адрес лидера Ирана Али Хаменеи ядерной программой Тегерана. Мадуро призвал лидеров России, Китая, Турции, Египта, Саудовской Аравии и других стран «остановить безумие Нетаньяху и не допустить ядерной катастрофы».

Ранее бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что Нетаньяху пытается вовлечь США в боевые действия с целью смены режима в Иране. «Я задаюсь вопросом, не преувеличивает ли Нетаньяху масштаб исходящей от Ирана угрозы, чтобы втянуть нас в войну, целью которой для него является смена режима», — написал он.