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03:07, 20 июня 2025Мир

Экс-конгрессмен заподозрил Нетаньяху в попытке вовлечь США в войну

Гетц: Нетаньяху пытается вовлечь США в операцию по смене режима в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Соединенные Штаты в операцию с целью смены режима в Иране. Такое мнение выразил бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц на своей странице в соцсети X.

«Я задаюсь вопросом, не преувеличивает ли Нетаньяху масштаб исходящей от Ирана угрозы, чтобы втянуть нас в войну, целью которой для него является смена режима», — написал он.

Гетц усомнился в том, что американцы хотят еще одну войну с целью смены режима на Ближнем Востоке. «Они редко заканчиваются хорошо», — добавил экс-конгрессмен.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала свержение властей Ирана лучшим сценарием событий на Ближнем Востоке. Она добавила, что необходимо «смотреть на цель, а не на то, каков идеальный способ ее достижения».

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