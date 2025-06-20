Одна ягода оказалась опасна для людей с аллергией на березу

Врач общей практики Павлова: Возможна перекрестная аллергия на клубнику и березу

Одна ягода оказалась опасна для людей с аллергией на пыльцу березы, предупредила врач общей практики Елена Павлова. Специалистку цитирует News.ru.

По словам врача, между клубникой и пыльцой березы возможна перекрестная аллергическая реакция. «Те, у кого есть аллергия на пыльцу березы, могут чувствовать реакцию на клубнику. Схожие белки есть не только в клубнике, но и в яблоках, грушах, персиках, абрикосах, вишне, сливах, киви, авокадо», — перечислила Павлова.

Симптомы перекрестной аллергии врач назвала схожими с реакцией на цветение березы: у человека может возникнуть крапивница, насморк, зуд глаз и слезотечение. В случае появления аллергии Павлова порекомендовала либо вообще исключить клубнику из рациона, либо принимать антигистаминные препараты перед ее употреблением.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова развеяла миф о тополином пухе. По словам Поповой, он не провоцирует аллергию, а переносит мелкие частицы пыльцы, усиливая их воздействие на организм.