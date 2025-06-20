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20:17, 20 июня 2025Из жизни

Охотники отказались стрелять в гуляющую по улицам Вильнюса красивую медведицу

В Литве охотники отказались убивать медведицу, гуляющую по улицам Вильнюса
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: AzPost / YouTube

Литовская ассоциация охотников и рыболовов отказалась охотиться на медведицу, бродящую в окрестностях Вильнюса. Об этом сообщает Associated Press.

Молодая бурая медведица вызвала переполох, выйдя из леса ближе к городу. Она бегала по шоссе и заходила на задние дворы, пока ее преследовали зеваки с камерами. Кто-то следил за ней с помощью дронов. Интерес был вызван тем, что эта медведица стала первым хищником в городе за много лет.

Правительство испугалось, что гуляющая по улицам медведица может навредить людям, и выдало разрешение на ее отстрел. Охотники выступили резко против этого. Они назвали медведицу красивой молодой особью и заявили, что в Литве осталось слишком мало бурых медведей (от пяти до десяти особей), чтобы губить их. «Она была напугана, но не агрессивна. Она просто не знала, как сбежать из города, и ничего плохого не сделала», — отметили в ассоциации.

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После заместитель министра окружающей среды Литвы уточнил решение правительства и подчеркнул, что охотничью лицензию выпустили просто на всякий случай и применят, только если медведица станет опасна. Охотники предложили на время усыпить хищницу и переместить ее в дикую природу. Пока они спорили о судьбе медведицы, она ушла из города.

В прошлом в Литве было много бурых медведей. Однако их почти истребили к XIX веку. Последние годы их популяция стала восстанавливаться за счет особей из соседних стран. Бурые медведи охраняются законом.

Ранее сообщалось, что некоммерческая охотничья организация Boone and Crockett Club зарегистрировала новый рекорд. Медведь, подстреленный на Аляске в сентябре 2024 года, оказался самым большим гризли, который стал добычей охотника.

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