Отравление барием пациентов закончилось для врачей российской клиники сроком

В Петербурге врачей отправили в колонию за отравление барием пациентов

Заместителя главврача и заведующую отделом лучевой диагностики городского консультативно-диагностического центра №1 Санкт-Петербурга признали виновными в халатности, стоившей жизни восьми пациентам. Всего по делу проходят 300 потерпевших. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как установил суд, медработники допустили закупку свыше 100 килограммов бария, не предназначенного для медицинского использования, который применили на пациентах. Замглавврача получила 4,5 года колонии, заведующей отделом дали пять лет. Им запрещено в течение двух с половиной лет заниматься медицинской деятельностью.

В январе 2022 года в клинике Петербурга несколько пациентов скончались после рентгена желудка. Причина — отравление сульфатом бария, который используется в качестве контрастного вещества.