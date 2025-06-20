Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:20, 20 июня 2025Силовые структуры

Отравление барием пациентов закончилось для врачей российской клиники сроком

В Петербурге врачей отправили в колонию за отравление барием пациентов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Заместителя главврача и заведующую отделом лучевой диагностики городского консультативно-диагностического центра №1 Санкт-Петербурга признали виновными в халатности, стоившей жизни восьми пациентам. Всего по делу проходят 300 потерпевших. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как установил суд, медработники допустили закупку свыше 100 килограммов бария, не предназначенного для медицинского использования, который применили на пациентах. Замглавврача получила 4,5 года колонии, заведующей отделом дали пять лет. Им запрещено в течение двух с половиной лет заниматься медицинской деятельностью.

В январе 2022 года в клинике Петербурга несколько пациентов скончались после рентгена желудка. Причина — отравление сульфатом бария, который используется в качестве контрастного вещества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

    Москвичам назвали срок прекращения дождей

    Иран ударил по Хайфе

    Раскрыты детали скандала между Джастином и Хейли Бибер

    Путин назвал цель в снижении бедности в России

    Путин высказался о цифровом рубле

    Путин высказался о негативном опыте России в зоне СВО

    Путин поставил амбициозную задачу для российской экономики

    Над Сирией заметили секретный израильский БПЛА

    Туристка отказалась от спасательного жилета ради фото и захлебнулась в воде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости