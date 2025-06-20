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13:38, 20 июня 2025Россия

Под Москвой школьница сутки проходила с тараканом в ухе

В подмосковном Видном 17-летняя школьница сутки проходила с тараканом в ухе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В подмосковном Видном 17-летняя школьница сутки проходила с мертвым тараканом в ухе. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Девушка обратилась к врачам подмосковной больницы с жалобой на заложенность левого уха. В ходе осмотра медики нашли в ухе школьницы таракана — он прилип к стенке и находился там больше суток, так как попал в ушную серу.

Медики промыли ухо пациентки физраствором и достали насекомое с помощью аспиратора. Школьница сказала, что не знает, как насекомое оказалось у нее в ухе.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе мужчина год проходил с пластиковой дробью в ухе. Травма не давала о себе знать, пока не воспалилось ухо. Мужчине провели обследование, по результатам которого выяснилось, что дробь вросла в стенки слухового прохода, появились спайки. Пациенту назначили операцию.

ЖЗЛ
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