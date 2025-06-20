Политолог объяснил нежелание Трампа торопиться с решением об ударах по Ирану

Политолог Марков: Трамп надеется, что Иран пойдет на уступки на переговорах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Нежелание американского лидера торопиться с решением об атаке объяснил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

Первая причина, по мнению эксперта, заключается в том, что глава США надеется, что Тегеран пойдет на уступки на переговорах. Помимо этого, Марков допустил, что Трамп ждет, чтобы израильская армия «окончательно подорвала военный потенциал Ирана и сделала удары по Ирану безопасными для США».

«А может, просто хочет обмануть. Тоже возможно», — предположил политолог.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сейчас Иран находится в очень слабой и уязвимой позиции на фоне израильских атак. По ее словам, администрация США считает, что Тегеран должен пойти на их предложения по ядерной программе, в противном случае Ирану придется столкнуться с «серьезными последствиями».