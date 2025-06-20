Полицейский решил усмирить 90-летнюю женщину шокером и попал под суд

Sky News: Полицейские в Лондоне применили электрошокер к 90-летней пенсионерке

На скамье подсудимых окажутся двое действующих сотрудников лондонской полиции, которые проходят по делу о нападении на чернокожую 90-летнюю пенсионерку с деменцией. Правоохранители применили физическую силу и электрошокер, сообщает Sky News.

По данным телеканала, инцидент случился в мае 2023 года. Сиделка пожилой женщины позвонила в полицию и пожаловалась на буйное поведение женщины. Офицер полиции, прибывший на место, обнаружил старушку со столовыми приборами в руках.

Указание полицейского сбросить предметы она не выполнила, после чего на пенсионерку навели лазерную точку от электрошокера и сковали ее наручниками. Когда она плюнула в офицеров, ей на голову надели капюшон, защищающий от слюней. Арестована женщина не была.

Служебное расследование было инициировано в июне того же года. Семья потерпевшей пожаловалась на применение силы и написала заявление о том, что пенсионерка подверглась дискриминации по признаку возраста, расы, пола и инвалидности. Однако надзорный орган столицы не обнаружил в их действиях этих признаков.

В столичной полиции подтвердили, что оба офицера на сегодняшний день работают, но выполняют ограниченные обязанности. Также службы проверят поведение еще трех стражей порядка во время инцидента. При этом в ноябре 2023 года Королевская прокурорская служба решила, что ни одному из офицеров не должно быть предъявлено уголовное обвинение.