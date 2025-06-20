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06:31, 20 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Назван предел укрепления рубля

Экономист Григорьев назвал 75 рублей пределом курса доллара
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Текущее укрепление рубля связано с достаточно низким спросом на валюту со стороны и населения, и бизнеса, то есть импортеров, убежден кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал предел увеличения курса национальной валюты.

Укрепление рубля обусловлено низким спросом на валюту, который объясняется тем, что сейчас в России меньше возможности для ее использования, а также высокой доходностью рублевых вкладов, пояснил экономист.

«Эти факторы, конечно, влияют. Плюс еще дополнительный момент связан с событиями на Ближнем Востоке — это повышает стоимость нефти и, как следствие, влияет на курс рубля. Я думаю, что к пределу на самом деле рубль уже приблизился. Мне кажется, вряд ли он укрепится больше 75», — поделился Григорьев.

Днем в четверг, 19 июня, внебиржевой курс доллара упал до 77 рублей.

Согласно официальному курсу Банка России, 18 июня стоимость американкой валюты составила 78,7135 рубля. Днем ранее, 17 июня, доллар стоил 78,5067 рубля.

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