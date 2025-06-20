В России ответили на просьбу об особом подходе к киргизским детям в стране

Депутат Вассерман: Оснований для преференций детям из Киргизии в школах РФ нет

Теоретически всегда можно кому-то оказывать предпочтение, но в вопросе поступления в школы детей мигрантов из Киргизии оснований для преференций нет, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на просьбу об особом отношении при проведении тестирования на знание русского языка.

Ранее посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев попросил преференциального подхода к детям — гражданам Киргизии при их зачислении в школы. Он объяснил это тем, что русский язык в стране имеет статус официального языка и языка межнационального общения. Поэтому дети владеют им «на достаточно хорошем уровне», уточнил Боконтаев.

Согласно принятому в России закону, при поступлении в школу гражданин любого иностранного государства должен доказать, что владеет русским языком в той мере, в какой это необходимо для изучения школьных предметов, напомнил депутат.

«В противном случае он и сам не сможет учиться, и будет мешать обучению своих одноклассников. Это, к сожалению, уже неоднократно проверено, причем не только в Российской Федерации, поэтому и принят этот закон, и, насколько мне известно, сейчас несколько российских организаций занимаются созданием системы предварительного обучения русскому языку, повторяю, в той мере, в какой это совершенно необходимо для самого процесса обучения», — поделился Вассерман.

Если в Киргизии русский язык имеет официальный статус, то, наверное, местные граждане владеют им в достаточной мере для обучения в школах и у них проблем при поступлении в школы не будет, обозначил парламентарий.

«Если же кто-то там не пользуется предусмотренными государством возможностями, ну, так сам виноват. Наш закон принят не ради того, чтобы кого-то ограничить, кого-то куда-то не допускать, а наоборот — для того, чтобы обеспечить наилучшие возможности для обучения всем», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев потребовал особого статуса для граждан страны в России. По его словам, киргизы сыграли особую роль в период Великой Отечественной войны и СВО.

