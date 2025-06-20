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09:43, 20 июня 2025Бывший СССР

В Киргизии попросили особого подхода к детям мигрантов в России

Посол Киргизии в России попросил преференциального подхода к детям мигрантов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев попросил преференциального подхода к детям мигрантов. Об этом он заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает VB.KG.

Так дипломат выражал позицию по поводу вопроса обязательного тестирования на знание русского языка при принятии детей иностранных граждан в российские школы.

«В этой связи обращаюсь к нашим российским партнерам: мы хотели бы преференциального подхода к детям, гражданам нашей страны, с учетом вышеизложенного, при их зачислении в школы и проведении тестирования», — заявил спикер.

Он объяснил это тем, что русский язык в Киргизии имеет статус официального языка и языка межнационального общения. Поэтому дети владеют им «на достаточно хорошем уровне», уточнил Боконтаев.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев потребовал особого статуса для граждан страны в РФ. По его словам, киргизы сыграли особую роль в периоды Великой Отечественной войны и СВО.

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