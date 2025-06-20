Президент Ирана потребовал остановки агрессии Израиля без каких-либо условий

Президент Ирана Пезешкиан потребовал немедленного прекращения войны с Израилем

Израиль должен немедленно и безоговорочно прекратить агрессию против Тегерана. С таким заявлением на странице в соцсети Х выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«В текущих условиях единственный путь к завершению войны лежит через остановку агрессии врага без каких-либо условий, а также гарантии того, что авантюры сионистских террористов прекратятся навсегда», — написал президент воюющей страны.

Ранее стало известно, что иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи после начала войны с Израилем несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.