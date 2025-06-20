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12:09, 20 июня 2025Мир

Президент Ирана потребовал остановки агрессии Израиля без каких-либо условий

Президент Ирана Пезешкиан потребовал немедленного прекращения войны с Израилем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ofician de la presidencia iraní / AP

Израиль должен немедленно и безоговорочно прекратить агрессию против Тегерана. С таким заявлением на странице в соцсети Х выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«В текущих условиях единственный путь к завершению войны лежит через остановку агрессии врага без каких-либо условий, а также гарантии того, что авантюры сионистских террористов прекратятся навсегда», — написал президент воюющей страны.

Ранее стало известно, что иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи после начала войны с Израилем несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

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