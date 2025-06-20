Путин: На Украине половину средств, выделенных Западом, разворовывают

Киев разворовывает половину, а то и больше средств, выделенных странами Запада в виде помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«И так уже [они] получили почти 250 миллиардов долларов. Нет — мало. Еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают еще к тому же, если не больше», — сказал российский лидер.

Ранее дипломат из Великобритании Иан Прауд заявил, что общая сумма компенсаций за потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысила 100 миллиардов долларов. «Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — подчеркнул он.

До этого американский военный аналитик Скотт Риттер признал, что Украина экономически недееспособна и не может выплатить компенсации семьям военных.