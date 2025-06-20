Путин высказался о новой модели международного взаимодействия

Путин: Россия приглашает партнеров вместе обеспечить процветание стран

Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ российский президент Владимир Путин в числе ключевых тем выделил важность развития справедливой и открытой платформы глобального роста, а также подчеркнул особую роль Открытого диалога, прошедшего в Национальном центре «Россия», передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский глава подчеркнул, что данная инициатива объединила участников более чем из 100 различных стран и стала одним из важнейших шагов к созданию новой модели международного взаимодействия.

«Россия приглашает партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста. Вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие годы вперед», — высказался он.

Президент добавил, что глобальные вызовы, стоящие перед современным миром, требуют такого же глобального ответа. «Решить проблему в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно. Это иллюзия», — заявил Путин.

Сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога Национального центра «Россия» открыла программу ПМЭФ в минувшую среду, 18 июня. Модератором выступил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, передает Национальный центр «Россия».

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 20 июня. Глава государства затронул темы инфляции в России, ВВП и уровня бедности, а также ответил на вопрос, ждет ли российская сторона капитуляции Украины для завершения спецоперации.