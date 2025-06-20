Путин предупредил о последствиях попыток ударить по теневому флоту России

Путин: Попытки ударить по теневому флоту РФ скажутся на ценах на углеводороды

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что попытки ударить по теневому флоту России приведут к проблемам для тех, «кто пытается нагадить». Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер отметил, что в конечном итоге это отразится на мировых ценах на углеводороды и затронет те страны, которые пытаются это сделать, потому что они являются основными потребителями. «Вот и все, к чему это придет, а мы рынки сбыта найдем», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что видение российской экономики как сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарело. По его словам, вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим.