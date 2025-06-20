Путин рассказал о позволивших резко снизить число правонарушений в Москве технологиях

Путин: Видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве

Количество правонарушений в Москве удалось кратно снизить благодаря внедрению систем искусственного интеллекта (ИИ), заявил на пленарном заседании ПМЭФ российский президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта», — сказал он, рассуждая на тему экономической эффективности обеспечения безопасности.

Кроме того, отметил глава государства, прогресс в ИИ-сфере также способствовал созданию новых военных объектов в стране.

Во время выступления на ПМЭФ Путин также поставил следующую задачу: к 2030 году Россия должна войти в число мировых лидеров по условиям ведения бизнеса и попасть в топ-20 по этому показателю.

Для этого, по его словам, следует повысить привлекательность внутреннего рынка для иностранных инвесторов. Одним из шагов, добавил Путин, может стать упрощение регистрации и ведения бизнеса.