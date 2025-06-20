Путин поставил амбициозную задачу для российской экономики

Путин: Россия должна оказаться в топ-20 стран мира по условиям ведения бизнеса

К 2030 году Россия должна войти в число мировых лидеров по условиям ведения бизнеса и войти в топ-20 по этому показателю. Такую амбициозную задачу поставил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Для выполнения этой цели российским властям и профильным ведомствам необходимо сделать все возможное, чтобы повысить привлекательность внутреннего рынка для иностранных инвесторов. Упрощение регистрации и ведения бизнеса может стать одним из эффективных шагов, пояснил Путин.

Кроме того, российскую экономику необходимо сделать более технологичной, чтобы активнее привлекать вложения со стороны зарубежных предпринимателей и инвесторов. «Это — не пожелание, а требование сегодняшнего дня», — резюмировал президент.

Ранее глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов предложил разрешить новым иностранным инвесторам, в том числе из западных стран, выводить вложенные в российскую экономику денежные средства. В настоящее время, отметил он, предприниматели из государств Евросоюза (ЕС) или США не могут этого сделать из-за действующих в РФ ограничений. На этом фоне Силуанов призвал снять излишние барьеры для стимулирования притока новых инвестиций в российский ВВП.

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, в свою очередь, назвала в качестве одного из главных тормозов развития внутреннего фондового рынка излишнюю закрытость российских компаний. Это обстоятельство отпугивает многих иностранных инвесторов и тормозит рост капитализации рынка РФ. Руководитель же комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров счел одной из ключевых проблем инвестклимата в стране отсутствие эффективного механизма защиты частной собственности. В этой связи иностранные инвесторы с опасением рассматривают перспективу выхода на российский рынок, отметил депутат.