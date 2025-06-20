Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:46, 20 июня 2025Экономика

Путин поставил амбициозную задачу для российской экономики

Путин: Россия должна оказаться в топ-20 стран мира по условиям ведения бизнеса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

К 2030 году Россия должна войти в число мировых лидеров по условиям ведения бизнеса и войти в топ-20 по этому показателю. Такую амбициозную задачу поставил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Для выполнения этой цели российским властям и профильным ведомствам необходимо сделать все возможное, чтобы повысить привлекательность внутреннего рынка для иностранных инвесторов. Упрощение регистрации и ведения бизнеса может стать одним из эффективных шагов, пояснил Путин.

Кроме того, российскую экономику необходимо сделать более технологичной, чтобы активнее привлекать вложения со стороны зарубежных предпринимателей и инвесторов. «Это — не пожелание, а требование сегодняшнего дня», — резюмировал президент.

Ранее глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов предложил разрешить новым иностранным инвесторам, в том числе из западных стран, выводить вложенные в российскую экономику денежные средства. В настоящее время, отметил он, предприниматели из государств Евросоюза (ЕС) или США не могут этого сделать из-за действующих в РФ ограничений. На этом фоне Силуанов призвал снять излишние барьеры для стимулирования притока новых инвестиций в российский ВВП.

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, в свою очередь, назвала в качестве одного из главных тормозов развития внутреннего фондового рынка излишнюю закрытость российских компаний. Это обстоятельство отпугивает многих иностранных инвесторов и тормозит рост капитализации рынка РФ. Руководитель же комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров счел одной из ключевых проблем инвестклимата в стране отсутствие эффективного механизма защиты частной собственности. В этой связи иностранные инвесторы с опасением рассматривают перспективу выхода на российский рынок, отметил депутат.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

    Москвичам посоветовали не ждать жары

    Москвичам назвали срок прекращения дождей

    Иран ударил по Хайфе

    Раскрыты детали скандала между Джастином и Хейли Бибер

    Путин назвал цель в снижении бедности в России

    Путин высказался о цифровом рубле

    Путин высказался о негативном опыте России в зоне СВО

    Путин поставил амбициозную задачу для российской экономики

    Над Сирией заметили секретный израильский БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости