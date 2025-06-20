Российский депутат напомнил о причинах обрушения СССР

Депутат Макаров предложил главе Минфина Силуанову задуматься о нехватке денег

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе своего выступления на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предупредил собравшихся о том, что Россия может повторить судьбу Советского Союза. Об этом сообщает РБК.

Обращаясь к главе Минфина Антону Силуанову, он напомнил, что основным экономическим законом социализма было «максимальное удовлетворение все возрастающих потребностей трудящихся».

«И вот я вас вынужден огорчить, потому что потребности трудящихся будут расти и дальше постоянно, а у государства денег на постоянно возрастающие потребности может не хватить», — заметил Макаров.

При этом он добавил, что социализм исчез после того, как не смог выполнить свой основной экономический закон, а «мы свои основные экономические законы еще даже не написали».

Накануне Макаров на одной из сессий ПМЭФ поспорил с Силуановым по поводу инвестиционного климата. Он сослался на данные ООН, где Россия по этому параметру занимает 126 месте из 133 возможных, и предложил признать, что создать достойный инвестиционный климат в стране за 25 лет так и не смогли.

В ответ на это глава Минфина упрекнул депутата в том, что он распространяет негатив и использует международные оценки ситуации в России. В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина также участвовавшая в дискуссии, заметила, что «если мы хотим, чтобы инвестиции были только за счет бюджетных средств или кредитных долгов, ну, может быть, инвестклимат работает».