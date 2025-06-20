Набиуллина назвала главную проблему российского фондового рынка

Набиуллина: Избыточная закрытость фирм мешает привлекать иностранных инвесторов

Избыточная закрытость ряда российских фирм является одним из главных барьеров для развития отечественного фондового рынка. Такое мнение высказала председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), ее слова приводит ТАСС.

Подобная стратегия российских компаний во многом обусловлена рисками попасть под западные санкции, отметила глава ЦБ. Однако такая тактика является препятствием для активного привлечения иностранных инвесторов. «Избыточная закрытость, которая сейчас есть, она наносит вред и рынку, и самим компаниям», — отметила руководитель Банка России в ходе выступления на сессии ПМЭФ.

Правом на закрытие информации в настоящее время пользуются компании, совокупная рыночная капитализация которых составляет две трети от всего фондового рынка страны. С таким соотношением, подчеркнула Набиуллина, добиться активного привлечения иностранных инвесторов будет крайне сложно. «Это много, и если хотим привлечь инвесторов, то эту ситуацию, конечно, надо менять», — заключила глава ЦБ.

Ранее о проблеме низкой привлекательности российского рынка для иностранных инвесторов заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В качестве одной из главных причин он назвал отсутствие эффективного механизма защиты частной собственности. В этой связи иностранные инвесторы с опасением рассматривают перспективу выхода на российский рынок, отметил депутат.

О неполноценности российского фондового рынка также говорил глава ВТБ Андрей Костин. В качестве одной из мер для повышения уровня привлекательности рынка глава Минфина Антон Силуанов предложил разрешить новым инвесторам из дружественных и западных стран выводить вложенные в экономику России денежные средства. Однако эту меру необходимо еще утвердить на «более высоком уровне», заключил он.