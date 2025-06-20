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02:34, 20 июня 2025Культура

Путина захотели сделать героем мультфильма

Слащева: На ПМЭФ придумана идея сделать Путина героем мультика «Простоквашино»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Идея сделать президента России Владимира Путина героем мультфильма «Простоквашино» была придумана спонтанно в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). О такой задумке рассказала в беседе с ТАСС председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Исполнительный вице-президент M derna Corporation Майкл Джазира из Индонезии отметил, что российский президент и мультфильмы очень популярны в мире», — объяснила представитель «Союзмультфильма». В ответ она заявила, что компания будет рада нарисовать российского лидера в мультидеревне.

По словам Слащевой, киностудия также пригласила Путина в гости на ее 90-летие.

Ранее известный российский аккордеонист Петр Дранга стал героем нового эпизода мультсериала «Простоквашино».Это был первый опыт в анимации для артиста.

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