Путина захотели сделать героем мультфильма

Слащева: На ПМЭФ придумана идея сделать Путина героем мультика «Простоквашино»

Идея сделать президента России Владимира Путина героем мультфильма «Простоквашино» была придумана спонтанно в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). О такой задумке рассказала в беседе с ТАСС председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Исполнительный вице-президент M derna Corporation Майкл Джазира из Индонезии отметил, что российский президент и мультфильмы очень популярны в мире», — объяснила представитель «Союзмультфильма». В ответ она заявила, что компания будет рада нарисовать российского лидера в мультидеревне.

По словам Слащевой, киностудия также пригласила Путина в гости на ее 90-летие.

Ранее известный российский аккордеонист Петр Дранга стал героем нового эпизода мультсериала «Простоквашино».Это был первый опыт в анимации для артиста.