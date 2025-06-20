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12:15, 20 июня 2025Мир

ПВО Израиля подожгла свой город

Haaretz: ПВО Израиля подожгла свой город, пытаясь сбить иранскую ракету
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В Израиле произошла неудачная попытка перехвата иранской ракеты, в результате которой израильская противовоздушная оборона (ПВО) подожгла свой город. Об этом сообщает Haaretz.

«Перехватчики, очевидно, сработали нештатным образом из-за неисправности», — заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Известно, что в результате инцидента пострадали пять человек. Также издание опубликовало фото мощного пожара, который вызвало средство ПВО, пытаясь сбить иранскую ракеты. На кадрах видно, что клубы черного дыма от горящих машин скрывают поврежденное здание.

Ранее в промзоне города Решт на севере Ирана в результате удара Израиля прогремели взрывы. Уточняется, что территория технологического парка Сефидруд в Реште в настоящее время осматривается на предмет возможного ущерба.

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