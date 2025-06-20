Раскрыт необходимый для создания буферной зоны в Сумской области километраж

Хинштейн: Возвращение курян в свои дома будет зависеть от создания буферной зоны

Возвращение жителей приграничных населенных пунктов Курской области в свои дома будет зависеть от смещения линии боевого соприкосновения. Необходимый для создания буферной зоны в Сумской области километраж раскрыл временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в интервью РИА Новости.

«На сегодняшний день военные говорят нам о том, что зона безопасности — это 30 километров. То есть все, что свыше 30 километров. Поэтому и разминирование у нас идет от линии боевого соприкосновения. Не везде она совпадает с границей», — обозначил Хинштейн.

При этом он заявил, что 30 километров для создания буферной зоны может быть недостаточно. «Это отображается на дальности обстрелов, потому что миномет берет до 30 километров. А ракеты и 30, и 40, и 50, и до 100, к сожалению», — заключил губернатор.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на территории проведения специальной военной операции на Украине должна быть минимум 300 километров и охватывать шесть областей — Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Одесскую.