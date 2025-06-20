Strategic Culture: ЕС не стоит рассчитывать на конкуренцию с великими державами

Европа не может играть геополитическую роль в конкуренции великих держав. Об этом сообщает Strategic Culture.

Издание указало, что Европа является не великой державой, а скорее совокупностью средних и малых суверенных государств. Из-за своего устройства и разногласий внутри блока, ЕС не стоит рассчитывать на конкуренцию с великими державами, говорится в статье. Кроме того, «отход от здравого смысла и связанный с этим подрыв суверенитета в странах Европы всегда будут делать невыполнимой задачу превращения ее в авторитетную геополитическую силу», считают авторы материала.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны ошибаются, называя Россию и Китай главной угрозой. По его словам, главная угроза ЕС — внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, политика безопасности.

