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16:13, 20 июня 2025Ценности

Раскрыты новые детали в деле покалеченной в Дубае украинской модели

Матери покалеченной в Дубае модели Ковальчук стали известны имена подозреваемых
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Раскрыты новые детали в деле покалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук. Об этом «АиФ» рассказала ее мать Анна Ковальчук.

Выяснилось, что прокурор, который ведет расследование по упомянутому делу, уже включил в список подозреваемых конкретные имена. «Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора», — подчеркнула мать пострадавшей.

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Кроме того, женщина ответила на слова блогерши Татьяны Можеговой о том, что к нападению на девушку якобы могли быть причастны Майкл Смит, Адам Коллинз, а также скауты и представители окружения девушки — Рашид, Саид Аль Хамади и Саид Аль Фагади.

«Все это ложь. Она несет полный бред. Вероятно, люди просто пытаются пропиариться на трагедии», — заявила Анна Ковальчук. При этом других подробностей о состоянии дочери она не раскрыла.

В марте высказывалось предположение, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Близкие пропавшей считают, что ее могли специально заманить на «тусовку», за участие в подобном мероприятии она могла заработать «десятки тысяч долларов».

Известно, что последний раз модель общалась с родителями 10 марта. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Позже ее нашли искалеченной в больнице.

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