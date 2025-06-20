Расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет отложили

Хуснуллин: Расширение госипотеки на семьи с детьми до 14 лет отложили

Расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет включительно откладывается. Минфин не поддержал инициативу ввиду «напряженного» бюджета, пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин изданию РБК.

«Пока Минфин нас здесь не поддерживает в этом вопросе, и он справедливо не поддерживает, потому что бюджет сегодня уже сформирован, он напряженный. И дополнительно сегодня эти деньги компенсировать — это большие затраты», — рассказал чиновник. В будущем, однако, власти могут вернуться к этому вопросу — главным условием выступает снижение ключевой ставки.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет. Кроме того, глава государства поручил распространить госипотеку на семьи участников специальной военной операции. Меры должны были презентовать до 15 июня.