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00:32, 20 июня 2025Из жизни

Разгадана тайна черепа древнего великана

Древний человек-дракон, череп которого нашли в Китае, оказался денисовцем
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Xijun Ni

Ученые сумели разгадать тайну огромного черепа, найденного в Китае в 1933 году. Об этом сообщает издание Live Science.

Череп нашли при строительстве железной дороги в Маньчжурии. Он заметно крупнее человеческого: 221,3 миллиметра в длину и 164,1 миллиметра в ширину, а у людей в среднем 176 на 145 миллиметров у мужчин и 171 на 140 миллиметров у женщин. Ученые подозревали, что череп принадлежал представителю вымершего вида Homo longi. В прессе же древнего великана окрестили человеком-драконом.

Два исследования, опубликованные 18 июня в научных журналах Science и Cell, продемонстрировали, что в действительности это был череп денисовского человека — еще одного вымершего вида людей. Его не смогли идентифицировать раньше, поскольку другие черепа денисовцев пока не найдены.

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Авторы исследований сумели извлечь ДНК из затвердевшего зубного налета, оставшегося на черепе, и дополнительную информацию о белках из кости его внутреннего уха. Митохондриальная ДНК показала, что обладатель черепа генетически близок к одной из ранних групп денисовских людей, жившей в Сибири 106-217 тысяч лет назад.

Ранее российские ученые описали древнейший клад украшений из Денисовой пещеры на Алтае. Все эти ценности относятся к эпохе верхнего палеолита. Таким образом, это самые ранние изделия, найденные в северной и центральной частях Азии.

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