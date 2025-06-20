Появились подробности об обмене пленными между Россией и Украиной

ТАСС: Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина обменялись пленными в рамках очередного этапа согласно стамбульским договоренностям. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной», — рассказал источник агентства.

По его словам, в пятницу продолжились и санитарные обмены ранеными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле, передала Украине пленных бойцов Вооруженных сил страны. По его словам, возвращенные украинские военнослужащие находились в плену более двух лет.