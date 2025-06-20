Россиянам раскрыли три опасных угрозы для телефонов

Гербер: Телефонное мошенничество остается одной из самых актуальных киберугроз

Самыми актуальными киберугрозами для телефонов россиян сегодня по-прежнему остаются телефонное мошенничество, вредоносное программное обеспечение (ПО) и фишинговые атаки. Об этом журналистам РИА Новости заявил директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер на полях ПМЭФ-2025.

По его словам, для телефонного мошенничества аферисты используют обычные звонки и методы социальной инженерии, поэтому абсолютно не важно, какая операционная система установлена у пользователя или какой марки гаджет. Аналитика показывает, что со звонками с подозрением на мошенничество в этом году столкнулся уже каждый второй пользователь.

Вторым актуальным вектором угроз становится вредоносное программное обеспечение. При этом оно не всегда может быть связано с телефонным мошенничеством, добавил эксперт. Число новых вредоносных файлов за последний год увеличилось на 14 процентов.

Замыкают тройку самых опасных киберугроз фишинговые атаки. Здесь специфика заключается в том, что пользователю отправляется ссылка на веб-сайт, маскирующийся под определенный официальный сервис. Пользователь вводит свои данные на странице-подделке и становится жертвой злоумышленников.

Ранее россияне рассказали об отношении к телефонным мошенникам. Опрос, проведенный медиахолдингом Rambler&Co, Сбером и виртуальным мобильным оператором СберМобайл в рамках ПМЭФ-2025, показал, что в основном россияне научились распознавать аферистов на другом конце трубки.