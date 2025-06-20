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17:15, 20 июня 2025Силовые структуры

Россиянин забил возлюбленную трубой на глазах у детей

В Кургане задержали россиянина, забившего трубой сожительницу на глазах у детей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Кургане суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 33-летнего россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над возлюбленной, и отправил его в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 июня находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина поссорился с сожительницей, которую возмутило его поведение. Мужчина вооружился пластиковой трубой и принялся избивать потерпевшую на глазах у малолетних детей. Полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье молодой россиянин вместе с матерью закопал подругу в поле.

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