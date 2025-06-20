Российские студенты резко устремились работать в одну сферу услуг

SweepMe: Почти каждый третий новый исполнитель клининга в июне — студент

Российские студенты стали активнее выбирать для летней подработки клининг, их доля среди исполнителей агрегатора клининговых услуг SweepMe в первой половине июня составила 31 процент. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе SweepMe.

«Как показывают внутренние аналитические данные SweepMe, доля студентов среди новых исполнителей в первой половине июня составила 31 процент», — сообщили в организации.

Основатель и CEO агрегатора клининговых услуг Мария Нагибова пояснила, что клининговая отрасль ежегодно испытывает нагрузку в летний сезон — особенно на фоне увеличения частных заказов и сезонного ухода части персонала. В этом году именно студенты закрывают большую часть возникающих вакансий, добавила она. По ее словам, они быстро обучаются и воспринимают подработку как полезный опыт.

Специалисты SweepMe отмечают, что к началу учебного сезона доля студентов на платформе может составить до трети всех активных исполнителей.

Ранее основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова пришла к выводу, что в СССР убирались чаще и тщательнее, чем сегодня. Так, в советское время порядок в доме был общественным делом и признаком добропорядочности. В дом могли заглянуть соседи, его часто посещали гости, могла нагрянуть и внезапная проверка из санэпидемстанции. В настоящее же время люди реже устраивают приемы, не боятся лишней пылинки и не чистят квартиру «до блеска» ради чужого мнения.