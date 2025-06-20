Российские войска продвинулись в Часовом Яре

Марочко: Российские войска продвинулись на южных окраинах Часова Яра

Российские войска продвинулись на южных окраинах Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко в Telegram-канале.

По его словам, российским военным за несколько последних суток удалось уничтожить укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральной части Часова Яра и выбить украинских военных из ряда городских застроек. Марочко заключил, что ВСУ оказывают серьезное сопротивление, выводя в бой мобилизованных военнослужащих.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ удерживают Часов Яр для подготовки подконтрольной Киеву Константиновки к обороне от наступления Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что выход российских войск с разных направлений на славянско-краматорскую агломерацию станет «крайне болезненным» для ВСУ.

До этого Вооруженные силы России взялипод контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Также российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и населенного пункта Новоподгородное в Днепропетровской области.