Российские врачи прооперировали пожилую пациентку с редчайшей грыжей

Саратовские врачи провели уникальную операцию по удалению грыжи Гаренжо

В Саратовском государственном медуниверситете провели уникальную операцию по удалению грыжи Гаренжо у пожилой женщины. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».

86-летняя пациентка поступила в СГМУ имени В. И. Разумовского с сильными болями, которые мучили ее около года. Врачи диагностировали редчайшую грыжу Гаренжо — в мировой практике известно всего 222 подобных случая, а в России описано лишь два.

Хирурги прооперировали пациентку за 90 минут под местной анестезией. Операция завершилась успешно. Особую сложность представляло нестандартное расположение воспаленных органов и аппендикса в зоне выпячивания. Уже на четвертые сутки пациентка была выписана и чувствует себя хорошо.

Грыжа Гаренжо встречается менее чем в одном проценте случаев всех бедренных грыж. Это состояние характеризуются ущемлением тканей, сопровождающимся острым аппендицитом прямо в зоне выпячивания. Уникальное сочетание симптомов обусловливает сложность диагностики и лечения пациентов с подобной проблемой.

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