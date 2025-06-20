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10:37, 20 июня 2025Из жизни

Рыбак поймал 29 редких рыб и в одночасье стал миллионером

В Индии рыбак стал миллионером после того, как поймал сразу 29 редких рыб
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В индийском штате Одиша рыбак в одночасье стал миллионером после того, как поймал несколько редких рыб. Об этом сообщает KalingaTV.

Рыбак наткнулся на стаю пятнистых горбылей, когда вел лов с траулера Nani Gopal в дельте реки Дигха. В сеть попали сразу 29 рыб — это на редкость крупный улов. Каждый горбыль весил более 20 килограммов.

Когда рыбак привез добычу на аукцион, собралась толпа. Посмотреть на редкую рыбу пришли и туристы, и местные жители. В тот же день улов был продан. Некая компания заплатила за 29 горбылей 3,3 миллиона рупий (около трех миллионов рублей).

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Пятнистые горбыли пользуются огромным спросом в Юго-Восточной Азии. Из их органов делают снадобья, используемые в традиционной медицине. Кроме того, их применяют при изготовлении косметики.

Ранее сообщалось, что рыбаки из Западной Бенгалии поймали рыбу под названием Telia bhola весом 50 килограммов. Редчайшая рыба ушла с молотка за 1,3 миллиона рупий.

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