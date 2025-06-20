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11:17, 20 июня 2025Мир

Советник верховного лидера Ирана подтвердил получение ранений

Советник верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что выжил
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vahid Salemi / Reuters

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани подтвердил, что выжил и получил ранения в результате израильского удара. Его слова передает Press TV.

«Положив конец домыслам, адмирал Али Шамхани, советник лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, подтвердил, что он восстанавливается после ранений», — утверждается в публикации.

Шамхани добавил, что «рассвет победы» Ирана близок. После получения травм советника аятоллы перевели в больницу, где ему круглосуточно оказывали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Шамхани получил тяжелые ранения в результате израильского удара.

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