Советник верховного лидера Ирана подтвердил получение ранений

Советник верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что выжил

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани подтвердил, что выжил и получил ранения в результате израильского удара. Его слова передает Press TV.

«Положив конец домыслам, адмирал Али Шамхани, советник лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, подтвердил, что он восстанавливается после ранений», — утверждается в публикации.

Шамхани добавил, что «рассвет победы» Ирана близок. После получения травм советника аятоллы перевели в больницу, где ему круглосуточно оказывали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Шамхани получил тяжелые ранения в результате израильского удара.