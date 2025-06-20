Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 20 июня 2025Мир

Спецпредставитель Путина назвал виновного в ссоре Трампа и Маска

Титов: Маск виноват в ссоре с Трампом, но они помирятся
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов прокомментировал конфликт между американским предпринимателем Илоном Маском и главой США Дональдом Трампом. В беседе с ТАСС он отметил, что, по его мнению, в ссоре виноват бизнесмен, поскольку тот вспылил первым.

«Он первый заискрил и заискрил достаточно так обидно и не всегда оправданно. Трамп не стал сдерживаться», — отметил Титов. Он объяснил, что причиной ссоры между бизнесменом и американским лидером стала их привычка доминировать над всеми, а также нежелание считаться с чужим мнением.

При этом, как считает спецпредставитель российского лидера, их конфликт носит временный характер и закончится примирением. «Я так понимаю, пока не было личной встречи. Но я думаю, что два таких столпа — один экономический, другой политический — в такой ситуации, когда все так нелегко, не расстанутся друг с другом», — сказал он.

Ранее Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о Трампе. По его мнению, их словесная перепалка в социальных сетях зашла «слишком далеко».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обновила морские границы на Балтике. Прошлые координаты были установлены еще во времена СССР

    В США предупредили Украину из-за ситуации в зоне СВО

    В Израиле зафиксировали запуск ракет из Ирана

    Спецпредставитель Путина назвал виновного в ссоре Трампа и Маска

    Девушка усомнилась в выборе жениха из-за инцидента с рвотой

    Американский дипломат описал одним словом цель Ирана в конфликте с Израилем

    Украинского олигарха заочно арестовали в России

    На Западе усомнились в способности продолжать поддержку Украины

    Несколько беспилотников сбили на севере Ростовской области

    Способность Израиля вести затяжную войну с Ираном оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости