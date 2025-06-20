ТАСС: Российский ПТРК «Фагот» способен поразить любую технику ВСУ

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» способен поразить любую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС стало известно от командира противотанкового взвода 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Чех.

По словам бойца, принимавшего участие в боях в Раздольном и Угледаре, для данного оружия преграды не представляет даже техника, оснащенная противодронными мангалами.

«Как уже проверено не раз, любую технику может сжечь, работать легко, ракеты управляемые, куда хочешь, туда она и полетит», — сказал Чех.

В мае издание Defense News сообщило, что сухопутные войска Великобритании провели первые испытания легкой прицельно-пусковой установки Lightweight Command Launch Unit (LWCLU) ПТРК Javelin.

В том же месяце госкорпорация «Ростех» рассказала, что ПТРК «Корнет» способен преодолеть любую защиту танка и пробить его башню навылет.