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09:02, 20 июня 2025Наука и техника

Стало известно о поражающем любую технику ВСУ российском оружии

ТАСС: Российский ПТРК «Фагот» способен поразить любую технику ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» способен поразить любую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС стало известно от командира противотанкового взвода 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Чех.

По словам бойца, принимавшего участие в боях в Раздольном и Угледаре, для данного оружия преграды не представляет даже техника, оснащенная противодронными мангалами.

«Как уже проверено не раз, любую технику может сжечь, работать легко, ракеты управляемые, куда хочешь, туда она и полетит», — сказал Чех.

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В мае издание Defense News сообщило, что сухопутные войска Великобритании провели первые испытания легкой прицельно-пусковой установки Lightweight Command Launch Unit (LWCLU) ПТРК Javelin.

В том же месяце госкорпорация «Ростех» рассказала, что ПТРК «Корнет» способен преодолеть любую защиту танка и пробить его башню навылет.

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