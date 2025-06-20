Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» способен поразить любую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС стало известно от командира противотанкового взвода 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Чех.
По словам бойца, принимавшего участие в боях в Раздольном и Угледаре, для данного оружия преграды не представляет даже техника, оснащенная противодронными мангалами.
«Как уже проверено не раз, любую технику может сжечь, работать легко, ракеты управляемые, куда хочешь, туда она и полетит», — сказал Чех.
В мае издание Defense News сообщило, что сухопутные войска Великобритании провели первые испытания легкой прицельно-пусковой установки Lightweight Command Launch Unit (LWCLU) ПТРК Javelin.
В том же месяце госкорпорация «Ростех» рассказала, что ПТРК «Корнет» способен преодолеть любую защиту танка и пробить его башню навылет.